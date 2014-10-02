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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Цюрих - Боруссия М
Цюрих - Боруссия М: обзор матча 02 октября 2014
Цюрих
02.10.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
23'
Ф. Этунди
25'
Х. Нордтвейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Боруссия М
Замена
П. Россини
️️️️
А. Шермити
90'
+1
84'
Замена
О. Вендт
️️️️
А. Домингес
Замена
Ф. Кох
️️️️
М. Шенбехлер
84'
73'
Замена
П. Херрманн
️️️️
А. Хан
67'
Замена
И. Траоре
️️️️
Т. Азар
Желтая карточка
Б. Джимсити
35'
25'
ГОЛ! 1:1!
Х. Нордтвейт
ГОЛ! 1:0!
Ф. Этунди
23'
Замена
Ф. Родригес
️️️️
А. Рикан
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
1
Давид Да Коста
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
10
Давиде Кьюменто
ЦП
37
Жиль Япи
ЦП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
16
Бурим Кукели
ЦП
14
Франк Этунди
ЦФ
27
Амин Шермити
ЦФ
Главный тренер
Урс Майер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
28
Андре Хан
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Цюрих
32
Энтони Фавр
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
2
Филипп Кох
ПЗ
24
Морис Брюннер
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
15
Оливер Буфф
ЦП
47
Патрик Россини
ЦФ
Боруссия М
28
Янис Бласвих
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
3-5-2
1
Да Коста
13
Неф
22
Кечоевич
6
Джимсити
37
Япи
27
Шенбехлер
22
Рикан
16
Кукели
10
Кьюменто
27
Шермити
14
Этунди
3-3-2-2
1
Зоммер
4
Корб
24
Янчке
18
Домингес
6
Нордтвейт
34
Джака
39
Штранцль
28
Хан
9
Азар
10
Крузе
10
Хргота
27
Шермити
47
Россини
47
Россини
27
Шермити
22
Рикан
44
Родригес
44
Родригес
22
Рикан
27
Шенбехлер
2
Кох
2
Кох
27
Шенбехлер
9
Азар
16
Траоре
16
Траоре
9
Азар
28
Хан
7
Херрманн
7
Херрманн
28
Хан
18
Домингес
17
Вендт
17
Вендт
18
Домингес
Остались в запасе
Цюрих
Боруссия М
24
Морис Брюннер
ЦП
32
Энтони Фавр
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
15
Оливер Буфф
ЦП
Главный тренер
Урс Майер
28
Янис Бласвих
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
24
Морис Брюннер
ЦП
32
Энтони Фавр
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
15
Оливер Буфф
ЦП
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
Главный тренер
Урс Майер
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Цюрих - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Летцигрунд
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