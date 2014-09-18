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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аполлон - Цюрих
Аполлон - Цюрих: обзор матча 18 сентября 2014
Аполлон
18.09.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 1 тур
3 : 2
Завершен
Цюрих
9'
Ф. Папулис
40'
М. Гульон
87'
Ф. Кох (АГ)
50'
А. Рикан
53'
Ж. Япи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон - Цюрих
Желтая карточка
Б. Вале
90'
+2
90'
+1
Замена
П. Россини
️️️️
Д. Кьюменто
Замена
А. Хараламбус
️️️️
М. Стиляну
90'
+1
90'
Вторая желтая
Я. Шихауи
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Ф. Кох
87'
82'
Желтая карточка
Я. Шихауи
Вторая желтая
М. Гульон
80'
79'
Желтая карточка
Б. Кукели
Замена
У. Лопес
️️️️
Г. Сангой
78'
Желтая карточка
Г. Сангой
74'
73'
Замена
О. Буфф
️️️️
М. Шенбехлер
68'
Замена
Ф. Этунди
️️️️
А. Шермити
Замена
Тюрам
️️️️
Р. Амдани
67'
53'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Япи
Пас отдал
Я. Шихауи
50'
ГОЛ! 2:1!
А. Рикан
Пас отдал
Д. Кьюменто
44'
Желтая карточка
А. Шермити
ГОЛ! 2:0!
М. Гульон
40'
Желтая карточка
М. Гульон
33'
31'
Желтая карточка
М. Шенбехлер
ГОЛ! 1:0!
Ф. Папулис
Пас отдал
Я. Режек
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
83
Бруну Вале
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
28
Мариос Стиляну
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
54
Рашид Амдани
ОП
16
Маркос Гульон
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
10
Гастон Сангой
ЦФ
11
Ян Режек
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Цюрих
1
Давид Да Коста
ВР
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Филипп Кох
ПЗ
10
Давиде Кьюменто
ЦП
17
Яссин Шихауи
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
37
Жиль Япи
ЦП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
16
Бурим Кукели
ЦП
27
Амин Шермити
ЦФ
Главный тренер
Урс Майер
Аполлон
23
Исли Хиди
ВР
27
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
2
Дастли Мюлдер
ЦЗ
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
8
Штефан Григоре
ЦП
17
Уго Лопес
ЦП
34
Тюрам
ЦФ
Цюрих
32
Энтони Фавр
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
44
Франсиско Родригес
ЦП
15
Оливер Буфф
ЦП
47
Патрик Россини
ЦФ
14
Франк Этунди
ЦФ
4-1-2-3
83
Вале
20
Робер
28
Стиляну
30
Меркис
50
Паулу
54
Амдани
16
Гульон
14
Мерием
13
Папулис
11
Режек
10
Сангой
3-5-1-1
1
Да Коста
2
Кох
6
Джимсити
22
Кечоевич
17
Шихауи
37
Япи
27
Шенбехлер
16
Кукели
22
Рикан
10
Кьюменто
27
Шермити
28
Стиляну
27
Хараламбус
27
Хараламбус
28
Стиляну
10
Сангой
17
Лопес
17
Лопес
10
Сангой
54
Амдани
34
Тюрам
34
Тюрам
54
Амдани
10
Кьюменто
47
Россини
47
Россини
10
Кьюменто
27
Шермити
14
Этунди
14
Этунди
27
Шермити
27
Шенбехлер
15
Буфф
15
Буфф
27
Шенбехлер
Остались в запасе
Аполлон
Цюрих
2
Дастли Мюлдер
ЦЗ
8
Штефан Григоре
ЦП
23
Исли Хиди
ВР
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
Главный тренер
Христакис Христофору
44
Франсиско Родригес
ЦП
32
Энтони Фавр
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
Главный тренер
Урс Майер
Остались в запасе
2
Дастли Мюлдер
ЦЗ
8
Штефан Григоре
ЦП
23
Исли Хиди
ВР
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
Остались в запасе
44
Франсиско Родригес
ЦП
32
Энтони Фавр
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
Главный тренер
Христакис Христофору
Главный тренер
Урс Майер
Статистика матча Аполлон - Цюрих
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
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Аполлон
- : -
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Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
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0 : 5
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Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
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0 : 0
10.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Ли Эванс
(Лленлличид)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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