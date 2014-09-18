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Боруссия М - Вильярреал
Боруссия М - Вильярреал: обзор матча 18 сентября 2014
Боруссия М
18.09.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
21'
П. Херрманн
68'
И. Уче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вильярреал
Замена
Раффаэл
️️️️
Б. Хргота
77'
Замена
И. Траоре
️️️️
П. Херрманн
74'
73'
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
И. Уче
68'
ГОЛ! 1:1!
И. Уче
Пас отдал
М. Тригерос
67'
Замена
И. Уче
️️️️
Л. Вьетто
Замена
А. Хан
️️️️
Ф. Джонсон
63'
60'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Т. Пина
ГОЛ! 1:0!
П. Херрманн
21'
19'
Желтая карточка
Т. Пина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
21
Бруно
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
8
Кани
ПП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Зоммер
17
Вендт
18
Домингес
24
Янчке
39
Штранцль
23
Крамер
34
Джака
19
Джонсон
7
Херрманн
10
Крузе
10
Хргота
4-3-2-1
1
Асенхо
2
Гаспар
3
Паулиста
4
Руис
37
Мусаккио
8
Кани
17
Пина
21
Бруно
16
Гомес
90
Черышев
10
Вьетто
7
Херрманн
16
Траоре
16
Траоре
7
Херрманн
19
Джонсон
28
Хан
28
Хан
19
Джонсон
10
Хргота
11
Раффаэл
11
Раффаэл
10
Хргота
17
Пина
14
Тригерос
14
Тригерос
17
Пина
Уче
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
Уче
10
Вьетто
14
Уче
14
Уче
10
Вьетто
Остались в запасе
Боруссия М
Вильярреал
33
Кристофер Хаймерот
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Боруссия М - Вильярреал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Боруссия-Парк
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