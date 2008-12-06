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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Болтон - Челси
Болтон - Челси: обзор матча 06 декабря 2008
Болтон
06.12.2008, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Челси
9'
Н. Анелька
21'
Деку
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Челси
Замена
Б. Иванович
️️️️
Ж. Босингва
Замена
П. Феррейра
️️️️
С. Калу
Желтая карточка
М. Баллак
Замена
Э. Смолярек
️️️️
Д. Самуэль
Желтая карточка
Д. О'Брайен
Замена
Р. Гарднер
️️️️
Ф. Муамба
ГОЛ! 0:2!
Деку
Пас отдал
М. Баллак
Желтая карточка
К. Дэйвис
18'
ГОЛ! 0:1!
Н. Анелька
Пас отдал
Ж. Босингва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
11
Йохан Элмандер
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
4
Кевин Нолан
(К)
ПП
31
Мэттью Тэйлор
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ОП
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
0
Деку
АП
39
Николя Анелька
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
16
Рикардо Гарднер
ЦП
11
Эби Смолярек
ЦФ
16
Темитопе Обадейи
ЦФ
0
Мустафа Рига
ЦФ
Челси
23
Карло Кудичини
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
4-4-2
22
Яскилайнен
2
Самуэль
17
О'Брайен
24
Кэхилл
31
Стейнссон
11
Элмандер
21
Муамба
0
МакКэнн
4
Нолан
24
Дэйвис
31
Тэйлор
4-1-2-1-2
1
Чех
3
Босингва
33
Алекс
26
Терри
3
Коул
12
Оби Микел
13
Баллак
8
Лэмпард
0
Деку
8
Калу
39
Анелька
2
Самуэль
11
Смолярек
11
Смолярек
2
Самуэль
21
Муамба
16
Гарднер
16
Гарднер
21
Муамба
3
Босингва
20
Иванович
20
Иванович
3
Босингва
8
Калу
19
Феррейра
19
Феррейра
8
Калу
Остались в запасе
Болтон
Челси
16
Темитопе Обадейи
ЦФ
0
Мустафа Рига
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
23
Карло Кудичини
ВР
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
16
Темитопе Обадейи
ЦФ
0
Мустафа Рига
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Болтон - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Рибок
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:55 (прямая)
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