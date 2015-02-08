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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Паниониос - Керкира
Паниониос - Керкира: обзор матча 08 февраля 2015
Паниониос
08.02.2015, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Керкира
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Паниониос - Керкира
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0
0
Матчи команд
Паниониос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
0 : 0
18.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 6 тур
Паниониос
0 : 2
11.07.2020
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ларисса
0 : 0
06.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 4 тур
Паниониос
2 : 1
27.06.2020
Ксанти
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 1
22.06.2020
Паниониос
Керкира
Греция. Суперлига, 30 тур
Атромитос
4 : 0
05.05.2018
Керкира
Греция. Суперлига, 29 тур
Керкира
0 : 0
29.04.2018
АЕК
Греция. Суперлига, 28 тур
Керкира
1 : 3
22.04.2018
Астерас
Греция. Суперлига, 27 тур
Олимпиакос
5 : 1
16.04.2018
Керкира
Греция. Суперлига, 26 тур
Керкира
0 : 0
01.04.2018
ПАС Ламия
Информация о матче
Стадион:
Неас Смирнис
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