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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Фенербахче
Динамо К - Фенербахче: обзор матча 10 декабря 2008
Динамо К
10.12.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 6 тур
1 : 0
Завершен
Фенербахче
20'
Р. Еременко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Фенербахче
Замена
Р. Зозуля
️️️️
А. Кравец
Желтая карточка
И. Парлак
Желтая карточка
А. Кравец
Замена
И. Парлак
️️️️
У. Борал
Замена
А. Билгин
️️️️
Алекс
Замена
️️️️
С. Шахин
Желтая карточка
Т. Михалик
Замена
А. Кравец
️️️️
И. Бангура
Желтая карточка
М. Асатиани
Замена
М. Асатиани
️️️️
Ф. Чернат
ГОЛ! 1:0!
Р. Еременко
Пас отдал
А. Милевский
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
3
Бетао
ПЗ
0
Тибериу Гиоане
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ОП
10
Флорин Чернат
АП
26
Роман Еременко
ПП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
3
Роберто Карлос
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
25
Угур Борал
ЛВ
21
Сельджук Шахин
ЦП
10
Алекс
АП
8
Дейвид
ПВ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
Главный тренер
Луис Арагонес
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Фенербахче
1
Волкан Бабакан
ВР
19
Эндер Тураджи
ЦЗ
23
Ясин Чакмак
ЦЗ
6
Ведерсон
ЛВ
17
Али Билгин
ЦП
23
Ильхан Парлак
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Богуш
5
Несмачный
15
Диакате
17
Михалик
3
Бетао
5
Вукоевич
0
Гиоане
26
Еременко
10
Чернат
0
Милевский
3
Бангура
2-1-3-1
1
Демирель
14
Лугано
3
Карлос
21
Шахин
8
Дейвид
10
Алекс
25
Борал
19
Гуиса
10
Чернат
30
Асатиани
30
Асатиани
10
Чернат
3
Бангура
11
Кравец
11
Кравец
3
Бангура
Кравец
10
Зозуля
10
Зозуля
Кравец
10
Алекс
17
Билгин
17
Билгин
10
Алекс
25
Борал
23
Парлак
23
Парлак
25
Борал
Остались в запасе
Динамо К
Фенербахче
1
Александр Шовковский
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
19
Эндер Тураджи
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
23
Ясин Чакмак
ЦЗ
6
Ведерсон
ЛВ
Главный тренер
Луис Арагонес
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Остались в запасе
19
Эндер Тураджи
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
23
Ясин Чакмак
ЦЗ
6
Ведерсон
ЛВ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Луис Арагонес
Статистика матча Динамо К - Фенербахче
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Помощники судьи:
Карстен Кадах
Кристоф Борнхорст (оба - Германия)
Делегат:
Карел Вертонген (Бельгия)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:30 (прямая); "НТВ+ Онлайн" 00:40 (в записи)
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