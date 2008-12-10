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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Бавария
Лион - Бавария: обзор матча 10 декабря 2008
Лион
10.12.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 6 тур
2 : 3
Завершен
Бавария
53'
С. Гову
68'
К. Бензема
12'
М. Клозе
36'
Ф. Рибери
37'
М. Клозе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Бавария
+3
Замена
Брено
️️️️
М. Оддо
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
А. Оттль
Желтая карточка
Ф. Лам
Желтая карточка
М. ван Боммел
Замена
С. Дельгадо
️️️️
Эдерсон
Замена
А. Оттль
️️️️
М. Клозе
ГОЛ! 2:3!
К. Бензема
Замена
️️️️
Д. Менса
Замена
️️️️
Л. Гассама
Желтая карточка
Л. Гассама
ГОЛ! 1:3!
С. Гову
ГОЛ! 0:3!
М. Клозе
Пас отдал
Ф. Рибери
ГОЛ! 0:2!
Ф. Рибери
Пас отдал
Л. Тони
Желтая карточка
Ж. Бумсонг
Желтая карточка
Т. Боровски
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Клозе
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ПЗ
40
Антони Мунье
ЛП
17
Жан Макун
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
10
Эдерсон
АП
8
Сидней Гову
(К)
ПП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Филипп Лам
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
33
Себастьян Форэ
ЦП
0
Фабио Дос Сантос
ЦП
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
4-1-3-1-1
1
Льорис
6
Гроссо
4
Бумсонг
26
Менса
89
Гассама
17
Макун
40
Мунье
28
Тулалан
8
Гову
10
Эдерсон
9
Бензема
4-4-2
1
Ренсинг
30
Оддо
5
ван Бюйтен
2
Демичелис
21
Лам
31
Швайнштайгер
6
ван Боммел
6
Боровски
7
Рибери
11
Клозе
18
Тони
10
Эдерсон
19
Дельгадо
19
Дельгадо
10
Эдерсон
30
Оддо
33
Брено
33
Брено
30
Оддо
11
Клозе
16
Оттль
16
Оттль
11
Клозе
31
Швайнштайгер
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
31
Швайнштайгер
Остались в запасе
Лион
Бавария
33
Себастьян Форэ
ЦП
1
Реми Веркутр
ВР
0
Фабио Дос Сантос
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Остались в запасе
33
Себастьян Форэ
ЦП
1
Реми Веркутр
ВР
0
Фабио Дос Сантос
ЦП
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Статистика матча Лион - Бавария
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Питер Керкап
Майкл Малларки (оба - Англия)
Делегат:
Деннис Круз (Ирландия)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Теннис" 22:30 (прямая)
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