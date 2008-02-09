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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Метц
Бордо - Метц: обзор матча 09 февраля 2008
Бордо
09.02.2008, суббота, 00:00
Франция. Лига 1, 24 тур
3 : 0
Завершен
Метц
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Статистика матча Бордо - Метц
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
0 : 0
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Стадион:
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Бордо
Метц
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26 сентября
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1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
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Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
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10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
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«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
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