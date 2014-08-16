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Расписание матчей
Германия. Кубок
Веен - Кайзерслаутерн
Веен - Кайзерслаутерн: обзор матча 16 августа 2014
Веен
16.08.2014, суббота, 20:00
Германия. Кубок, 1 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Кайзерслаутерн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Веен - Кайзерслаутерн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Веен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
- : -
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Веен
3 : 0
14.10.2026
Алемания
Кайзерслаутерн
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Кайзерслаутерн
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22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
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Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
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Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
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17.10.2026
Бохум
Информация о матче
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Кайзерслаутерн
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