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Англия. Кубок лиги
Шрусбери Таун - Блэкпул
Шрусбери Таун - Блэкпул: обзор матча 12 августа 2014
Шрусбери Таун
12.08.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1 раунд
1 : 0
Завершен
Блэкпул
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шрусбери Таун - Блэкпул
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Блэкпул
Информация о матче
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