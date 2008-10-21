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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ФКСБ - Лион
ФКСБ - Лион: обзор матча 21 октября 2008
ФКСБ
21.10.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 3 тур
3 : 5
Завершен
Лион
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Статистика матча ФКСБ - Лион
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Матчи команд
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Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
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1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
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2 : 0
01.11.2026
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2 : 0
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22.10.2026
Лион
Информация о матче
Помощники судьи:
Мацей Вежбовски
Рафал Ростковски (оба - Польша)
Делегат:
Арно Саркисян (Армения)
Стадион:
Генча
Посещаемость:
20000 из 28063 зрителей (71%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 00:50 (в записи)
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