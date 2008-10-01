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ЧФР Клуж - Челси
ЧФР Клуж - Челси: обзор матча 01 октября 2008
ЧФР Клуж
01.10.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 2 тур
0 : 0
Завершен
Челси
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Статистика матча ЧФР Клуж - Челси
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Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Помощники судьи:
Сенке Глиндеманн
Детлеф Шеппе (оба - Германия)
Делегат:
Гудмундур Петурссон (Исландия)
Стадион:
Константин Рэдулеску
Посещаемость:
20620 из 30000 зрителей (68%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 01:05 (в записи); "Спорт" 01:05 (в записи)
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