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Металлург - Байкал
Новокузнецк - Байкал: обзор матча 06 августа 2014
Новокузнецк
06.08.2014, среда, 15:30
Россия. Кубок, 1/64 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Байкал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Новокузнецк - Байкал
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0
0
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0
0
Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Информация о матче
Стадион:
Металлург
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Новокузнецк
Байкал
ФНЛ. «Шинник» разгромил «Балтику», «Газовик» обыграл КАМАЗ и другие матчи
2016.05.21 16:09
1
Павлов: «Едем в Иркутск не гулять, а играть»
2016.05.16 07:15
ФНЛ. «Зенит-2» в остросюжетном матче вырвал победу у «Байкала», «Енисей» дома уступил «Соколу»
2016.05.15 14:54
1
Карпин: «У нас футбол и так не особо любят, а с такими полями можно с ним заканчивать»
2016.05.10 20:39
3
ФНЛ. «Арсенал» на выезде обыграл «Спартак-2» и вышел в Премьер-лигу
2016.05.10 17:53
4
«Новокузнецк» исключен из ПФЛ
2016.02.12 20:06
1
«Новокузнецк» отказался от выступлений во втором дивизионе
2016.01.30 21:40
1
«Новокузнецк» рискует сняться с розыгрыша ПФЛ
2016.01.02 16:59
2
ФНЛ. «Шинник» разгромил «Балтику», «Газовик» обыграл КАМАЗ и другие матчи
2016.05.21 16:09
1
Павлов: «Едем в Иркутск не гулять, а играть»
2016.05.16 07:15
ФНЛ. «Зенит-2» в остросюжетном матче вырвал победу у «Байкала», «Енисей» дома уступил «Соколу»
2016.05.15 14:54
1
Карпин: «У нас футбол и так не особо любят, а с такими полями можно с ним заканчивать»
2016.05.10 20:39
3
ФНЛ. «Арсенал» на выезде обыграл «Спартак-2» и вышел в Премьер-лигу
2016.05.10 17:53
4
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