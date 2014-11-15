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Расписание матчей
ФК Сумы - Десна
ФК Сумы - Десна: обзор матча 15 ноября 2014
ФК Сумы
15.11.2014, суббота, 16:00
Украина. Первая лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Десна
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча ФК Сумы - Десна
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ФК Сумы
Украина. Первая лига, 29 тур
ФК Сумы
3 : 2
27.05.2016
Нафтовик-Укрнафта
Украина. Первая лига, 28 тур
Николаев
3 : 1
20.05.2016
ФК Сумы
Украина. Первая лига, 27 тур
ФК Сумы
0 : 4
15.05.2016
Десна
Украина. Первая лига, 26 тур
Тернополь
0 : 1
11.05.2016
ФК Сумы
Украина. Первая лига, 24 тур
ФК Сумы
0 : 1
29.04.2016
Днепр
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
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ФК Сумы
Десна
Вратарь украинских «Сум» отбил пенальти головой
2018.11.06 21:10
2
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами»
2018.08.19 21:24
3
УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат»
2018.08.12 21:22
2
УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
2018.08.05 21:34
Вратарь украинских «Сум» отбил пенальти головой
2018.11.06 21:10
2
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами»
2018.08.19 21:24
3
УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат»
2018.08.12 21:22
2
УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
2018.08.05 21:34
УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты
2018.07.29 21:36
1
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