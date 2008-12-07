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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Дженоа
Сампдория - Дженоа: обзор матча 07 декабря 2008
Сампдория
07.12.2008, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 1
Завершен
Дженоа
50'
Д. Милито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Дженоа
Желтая карточка
М. Станкявичус
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
М. Росси
Замена
М. Станкявичус
️️️️
М. Падалино
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Желтая карточка
Рубиньо
Замена
Р. Палладино
️️️️
Д. Милито
Замена
Э. Ванден Борре
️️️️
Д. Скулли
Желтая карточка
М. Падалино
ГОЛ! 0:1!
Д. Милито
Желтая карточка
Д. Дельвеккио
Желтая карточка
О. Миланетто
Желтая карточка
Т. Мотта
Желтая карточка
Д. Скулли
Желтая карточка
Д. Франческини
15'
Желтая карточка
Д. Бьява
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
27
Маттео Феррари
ЦЗ
28
Иван Юрич
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
10
Бруно Форнароли
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
3-4-2
12
Кастеллацци
5
Гастальделло
20
Аккарди
14
Кампаньяро
0
Франческини
82
Дельвеккио
23
Саммарко
4
Падалино
99
Кассано
20
Беллуччи
4-4-2
34
Рубиньо
20
Бьява
16
Боккетти
27
Феррари
4
Кришито
7
Росси
8
Мотта
0
Миланетто
28
Юрич
22
Милито
10
Скулли
4
Падалино
18
Станкявичус
18
Станкявичус
4
Падалино
7
Росси
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
7
Росси
10
Скулли
20
Ванден Борре
20
Ванден Борре
10
Скулли
22
Милито
17
Палладино
17
Палладино
22
Милито
Остались в запасе
Сампдория
Дженоа
10
Бруно Форнароли
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
73
Алессио Скарпи
ВР
32
Франческо Модесто
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
10
Бруно Форнароли
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
32
Франческо Модесто
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сампдория - Дженоа
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Стефано Фарина
(Нови Лигуре)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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