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Судьи
Главный судья:
Антонио Дамато (Барлетта)

Ювентус - Милан

07.02.2015, Суббота, 22:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 22:40 (прямая) Италия. Серия А, 22 тур Ювентус - Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
3 тур
20 сентября, суббота 22:45 Милан 0:1 Ювентус
Трофео ТИМ 2014

23 августа, суббота 22:45 Ювентус 0:1 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 23:45 Милан 0:2 Ювентус
7 тур
6 октября, воскресенье 22:45 Ювентус 3:2 Милан
Италия. Серия А (2012/2013)
33 тур
21 апреля, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Милан
14 тур
25 ноября, воскресенье 23:45 Милан 1:0 Ювентус
Италия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
9 января, среда 23:45 Ювентус 2:1 Милан
Трофей Луиджи Берлускони 2012

19 августа, воскресенье 23:00 Милан 2:3 Ювентус
Италия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
ответный матч		 20 марта, вторник 23:45 Ювентус 2:2 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
25 тур
25 февраля, суббота 23:45 Милан 1:1 Ювентус
6 тур
2 октября, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Милан
Италия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
первый матч		 8 февраля, среда 23:45 Милан 1:2 Ювентус
Италия. Кубок Берлускони 2011
Финал,
21 августа, воскресенье 22:45 Милан 2:1 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
28 тур
5 марта, суббота 22:45 Ювентус 0:1 Милан
9 тур
30 октября, суббота 22:45 Милан 1:2 Ювентус
Товарищеские матчи 2010

22 августа, воскресенье 23:00 Милан 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 22:45 Милан 3:0 Ювентус
19 тур
10 января, воскресенье 22:45 Ювентус 0:3 Милан
Товарищеские матчи 2009

17 августа, понедельник 22:45 Милан 1:1
(5:4)п		 Ювентус

15 августа, суббота 00:30 Ювентус 2:0 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
35 тур
10 мая, воскресенье 22:30 Милан 1:1 Ювентус
16 тур
14 декабря, воскресенье 22:30 Ювентус 4:2 Милан
Кубок Берлускони 2008
Финал
17 августа, воскресенье 22:45 Милан 4:1 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
33 тур
12 апреля, суббота 22:30 Ювентус 3:2 Милан
14 тур
1 декабря, суббота 22:30 Милан 0:0 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 9 3 72:24 +48 87
2. Рома 38 19 13 6 54:31 +23 70
3. Лацио 38 21 6 11 71:38 +33 69
4. Фиорентина 38 18 10 10 61:46 +15 64
5. Наполи 38 18 9 11 70:54 +16 63
6. Дженоа 38 16 11 11 62:47 +15 59
7. Сампдория 38 13 17 8 48:42 +6 56
8. Интер 38 14 13 11 59:48 +11 55
9. Торино 38 14 12 12 48:45 +3 54
10. Милан 38 13 13 12 56:50 +6 52
11. Палермо 38 12 13 13 53:55 -2 49
12. Сассуоло 38 12 13 13 49:57 -8 49
13. Верона 38 11 13 14 49:65 -16 46
14. Кьево 38 10 13 15 28:41 -13 43
15. Эмполи 38 8 18 12 46:52 -6 42
16. Удинезе 38 10 11 17 43:56 -13 41
17. Аталанта 38 7 16 15 38:57 -19 37
18. Кальяри 38 8 10 20 48:68 -20 34
19. Чезена 38 4 12 22 36:73 -37 24
20. Парма * 38 6 8 24 33:75 -42 19
* - Парма: снято 7
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Парма: снято 2
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