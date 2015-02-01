Сассуоло - Интер

|2 тур
|14 сентября, воскресенье
|17:00
|Интер
|7:0
|Сассуоло
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|38
|26
|9
|3
|72:24
|+48
|87
|2.
|Рома
|38
|19
|13
|6
|54:31
|+23
|70
|3.
|Лацио
|38
|21
|6
|11
|71:38
|+33
|69
|4.
|Фиорентина
|38
|18
|10
|10
|61:46
|+15
|64
|5.
|Наполи
|38
|18
|9
|11
|70:54
|+16
|63
|6.
|Дженоа
|38
|16
|11
|11
|62:47
|+15
|59
|7.
|Сампдория
|38
|13
|17
|8
|48:42
|+6
|56
|8.
|Интер
|38
|14
|13
|11
|59:48
|+11
|55
|9.
|Торино
|38
|14
|12
|12
|48:45
|+3
|54
|10.
|Милан
|38
|13
|13
|12
|56:50
|+6
|52
|11.
|Палермо
|38
|12
|13
|13
|53:55
|-2
|49
|12.
|Сассуоло
|38
|12
|13
|13
|49:57
|-8
|49
|13.
|Верона
|38
|11
|13
|14
|49:65
|-16
|46
|14.
|Кьево
|38
|10
|13
|15
|28:41
|-13
|43
|15.
|Эмполи
|38
|8
|18
|12
|46:52
|-6
|42
|16.
|Удинезе
|38
|10
|11
|17
|43:56
|-13
|41
|17.
|Аталанта
|38
|7
|16
|15
|38:57
|-19
|37
|18.
|Кальяри
|38
|8
|10
|20
|48:68
|-20
|34
|19.
|Чезена
|38
|4
|12
|22
|36:73
|-37
|24
|20.
|Парма *
|38
|6
|8
|24
|33:75
|-42
|19
|* - Парма: снято 7
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Парма: снято 2
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