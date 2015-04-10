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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Кубань (мол)
Краснодар (мол) - Кубань (мол): обзор матча 10 апреля 2015
Краснодар (мол)
10.04.2015, пятница, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
1 : 3
Завершен
Кубань (мол)
23'
А. Батютин
48'
Д. Якуба
54'
В. Погосян
58'
В. Погосян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Кубань (мол)
Желтая карточка
И. Белоус
90'
+4
90'
Замена
А. Куртеян
️️️️
Ю. Завезен
90'
Замена
К. Волчков
️️️️
Д. Якуба
90'
Замена
А. Хубежов
️️️️
А. Клещенко
86'
Замена
И. Запорожцев
️️️️
М. Майрович
84'
Замена
А. Моисеев
️️️️
В. Тюфяков
80'
Желтая карточка
Д. Якуба
75'
Замена
М. Лаук
️️️️
В. Погосян
Замена
В. Скляр
️️️️
В. Стежко
73'
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
М. Старков
62'
58'
ГОЛ! 1:3!
В. Погосян
Замена
Д. Воробьев
️️️️
П. Марушко
54'
54'
ГОЛ! 1:2!
В. Погосян
48'
ГОЛ! 1:1!
Д. Якуба
46'
Замена
И. Пономарёв
️️️️
С. Каретник
Желтая карточка
И. Жигулев
43'
28'
Желтая карточка
В. Тюфяков
25'
Желтая карточка
Ю. Завезен
Желтая карточка
О. Ланин
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Батютин
23'
Желтая карточка
П. Марушко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
77
Максим Старков
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
17
Вардан Погосян
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
80
Владислав Скляр
ЦЗ
90
Инал Черчесов
ЦП
49
Дмитрий Бакай
АП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Кубань (мол)
67
Николай Костенко
ВР
82
Максим Замышляев
ВР
68
Анатолий Хубежов
ЦЗ
80
Александр Ладик
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
91
Антон Моисеев
ЦП
69
Владислав Рочев
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
63
Александр Куртеян
ЦФ
87
Александр Рыбаков
ЦФ
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
4-2-1-1-2
78
Кавлинов
77
Старков
81
Нестеренко
5
Стежко
2
Черов
64
Ланин
74
Фомин
10
Жигулев
72
Батютин
24
Белоус
53
Марушко
3-1-5-1
12
Шевченко
13
Кагермазов
40
Журавлев
24
Клещенко
8
Якуба
22
Завезен
89
Тюфяков
17
Погосян
17
Коновалов
31
Каретник
10
Майрович
5
Стежко
80
Скляр
80
Скляр
5
Стежко
77
Старков
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
77
Старков
53
Марушко
10
Воробьев
10
Воробьев
53
Марушко
22
Завезен
63
Куртеян
63
Куртеян
22
Завезен
24
Клещенко
68
Хубежов
68
Хубежов
24
Клещенко
8
Якуба
4
Волчков
4
Волчков
8
Якуба
10
Майрович
10
Запорожцев
10
Запорожцев
10
Майрович
89
Тюфяков
91
Моисеев
91
Моисеев
89
Тюфяков
17
Погосян
10
Лаук
10
Лаук
17
Погосян
31
Каретник
78
Пономарёв
78
Пономарёв
31
Каретник
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Кубань (мол)
90
Инал Черчесов
ЦП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
49
Дмитрий Бакай
АП
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
87
Александр Рыбаков
ЦФ
67
Николай Костенко
ВР
82
Максим Замышляев
ВР
80
Александр Ладик
ЦЗ
69
Владислав Рочев
ЦП
Остались в запасе
90
Инал Черчесов
ЦП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
49
Дмитрий Бакай
АП
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Остались в запасе
87
Александр Рыбаков
ЦФ
67
Николай Костенко
ВР
82
Максим Замышляев
ВР
80
Александр Ладик
ЦЗ
69
Владислав Рочев
ЦП
Главный тренер
Максим Пряников
Статистика матча Краснодар (мол) - Кубань (мол)
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Холин
(Майкоп)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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