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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Краснодар (мол)
Рубин (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 07 апреля 2015
Рубин (мол)
07.04.2015, вторник, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар (мол)
7'
Р. Каусаров
29'
А. Батютин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Краснодар (мол)
90'
+1
Замена
А. Шишкин
️️️️
И. Жигулев
Замена
А. Миронов
️️️️
Н. Ворона
90'
+1
84'
Замена
И. Черчесов
️️️️
А. Батютин
Замена
А. Аскаров
️️️️
И. Салахетдинов
84'
Замена
Е. Щетинин
️️️️
А. Джалилов
80'
80'
Пенальти не реализован!
А. Батютин
Красная карточка
А. Малашенко
77'
72'
Замена
Д. Бакай
️️️️
П. Марушко
Замена
А. Куклев
️️️️
П. Шадрин
70'
Замена
Т. Коблов
️️️️
Г. Арутюнян
64'
60'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
Н. Гаджиев
Замена
Т. Аюпов
️️️️
Р. Каусаров
38'
Желтая карточка
И. Салахетдинов
35'
Желтая карточка
Е. Сорокин
31'
29'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Батютин
13'
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
ГОЛ! 1:0!
Р. Каусаров
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Анатолий Малашенко
ВР
23
Никита Ворона
ЛЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
96
Руслан Каусаров
ЦП
6
Инсар Салахетдинов
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
Главный тренер
Александр Ненашкин
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
53
Павел Марушко
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Артем Куклев
ЦП
84
Андрей Миронов
ЦП
86
Тимур Коблов
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
90
Инал Черчесов
ЦП
97
Алексей Шишкин
ЦП
49
Дмитрий Бакай
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Малашенко
30
Хабибуллин
3
Кибардин
28
Сорокин
23
Ворона
81
Сафеев
96
Каусаров
6
Салахетдинов
62
Шадрин
10
Джалилов
56
Арутюнян
4-1-1-1-3
78
Кавлинов
77
Старков
81
Нестеренко
5
Стежко
3
Гогличидзе
74
Фомин
10
Жигулев
72
Батютин
24
Белоус
53
Марушко
97
Гаджиев
62
Шадрин
55
Куклев
55
Куклев
62
Шадрин
6
Салахетдинов
4
Аскаров
4
Аскаров
6
Салахетдинов
56
Арутюнян
86
Коблов
86
Коблов
56
Арутюнян
96
Каусаров
8
Аюпов
8
Аюпов
96
Каусаров
23
Ворона
84
Миронов
84
Миронов
23
Ворона
10
Джалилов
70
Щетинин
70
Щетинин
10
Джалилов
53
Марушко
49
Бакай
49
Бакай
53
Марушко
72
Батютин
90
Черчесов
90
Черчесов
72
Батютин
10
Жигулев
97
Шишкин
97
Шишкин
10
Жигулев
97
Гаджиев
10
Воробьев
10
Воробьев
97
Гаджиев
Остались в запасе
Рубин (мол)
Краснодар (мол)
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ненашкин
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Остались в запасе
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Остались в запасе
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Александр Ненашкин
Главный тренер
Максим Пряников
Статистика матча Рубин (мол) - Краснодар (мол)
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Олег Корецкий
(Раменское)
Стадион:
Рубин
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