Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Рубин (мол)
Краснодар (мол) - Рубин (мол): обзор матча 08 ноября 2014
Краснодар (мол)
08.11.2014, суббота, 18:30
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
3 : 3
Завершен
Рубин (мол)
9'
Д. Фомин
38'
Д. Фомин (П)
69'
А. Лузин
23'
Р. Галиакберов (П)
50'
Р. Галиакберов
87'
Т. Аюпов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Рубин (мол)
Замена
А. Орлов
️️️️
Д. Воробьев
90'
+1
87'
ГОЛ! 3:3!
Т. Аюпов
Замена
Д. Новак
️️️️
А. Агеев
84'
Красная карточка
В. Черов
82'
77'
Замена
Г. Арутюнян
️️️️
Н. Лобанов
75'
Замена
Т. Аюпов
️️️️
Р. Каусаров
71'
Замена
А. Вшивцев
️️️️
Р. Галиакберов
ГОЛ! 3:2!
А. Лузин
69'
Замена
А. Лузин
️️️️
Е. Нестеренко
65'
Замена
П. Марушко
️️️️
Б. Шавлохов
62'
Желтая карточка
Д. Кузьмичёв
59'
Замена
Н. Акимов
️️️️
И. Черчесов
54'
50'
ГОЛ! 2:2!
Р. Галиакберов
46'
Замена
Б. Давлатов
️️️️
Н. Бочаров
46'
Замена
А. Кузнецов
️️️️
И. Сафеев
46'
Замена
С. Доронин
️️️️
Т. Бурлак
Желтая карточка
А. Батютин
43'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Фомин
38'
23'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Галиакберов
ГОЛ! 1:0!
Д. Фомин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
65
Борис Шавлохов
ЦП
90
Инал Черчесов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
81
Ильнур Сафеев
ЦЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
2
Михаил Петролай
ОП
57
Никита Лобанов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
34
Никита Бочаров
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
Главный тренер
Олег Нечаев
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
24
Алексей Орлов
ЦП
57
Никита Акимов
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
14
Денис Васенин
ЦФ
Рубин (мол)
70
Евгений Щетинин
ВР
97
Сергей Доронин
ЦЗ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
11
Бобир Давлатов
ЦП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
4-1-2-2-1
61
Горячкин
15
Кузьмичёв
5
Стежко
81
Нестеренко
2
Черов
74
Фомин
65
Шавлохов
90
Черчесов
72
Батютин
76
Агеев
10
Воробьев
4-1-4-1
1
Акмурзин
81
Сафеев
3
Кибардин
90
Бурлак
30
Хабибуллин
2
Петролай
96
Каусаров
34
Бочаров
97
Ахметов
57
Лобанов
20
Галиакберов
76
Агеев
2
Новак
2
Новак
76
Агеев
10
Воробьев
24
Орлов
24
Орлов
10
Воробьев
65
Шавлохов
53
Марушко
53
Марушко
65
Шавлохов
81
Нестеренко
37
Лузин
37
Лузин
81
Нестеренко
90
Черчесов
57
Акимов
57
Акимов
90
Черчесов
34
Бочаров
11
Давлатов
11
Давлатов
34
Бочаров
90
Бурлак
97
Доронин
97
Доронин
90
Бурлак
81
Сафеев
83
Кузнецов
83
Кузнецов
81
Сафеев
57
Лобанов
56
Арутюнян
56
Арутюнян
57
Лобанов
20
Галиакберов
23
Вшивцев
23
Вшивцев
20
Галиакберов
96
Каусаров
8
Аюпов
8
Аюпов
96
Каусаров
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Рубин (мол)
14
Денис Васенин
ЦФ
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
70
Евгений Щетинин
ВР
Главный тренер
Олег Нечаев
Остались в запасе
14
Денис Васенин
ЦФ
1
Антон Федюшкин
ВР
Остались в запасе
70
Евгений Щетинин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Главный тренер
Олег Нечаев
Статистика матча Краснодар (мол) - Рубин (мол)
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Зеленев
(Тамбов)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
Все
Краснодар (мол)
Рубин (мол)
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+