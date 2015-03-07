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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Севилья
Депортиво - Севилья: обзор матча 07 марта 2015
Депортиво
07.03.2015, суббота, 18:00
Испания. Примера, 26 тур
3 : 4
Завершен
Севилья
28'
О. Риера
72'
О. Риера
90+3'
Лукас (П)
33'
Витоло
52'
Витоло
65'
К. Гамейро (П)
83'
Сидней (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Севилья
ГОЛ с пенальти! 3:4!
Лукас
90'
+3
86'
Желтая карточка
Д. Фигейраш
83'
ГОЛ в свои ворота! 2:4!
Сидней
Замена
Х. Родригес
️️️️
Хуанфран
80'
78'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Э. Банега
Замена
Э. Кошта
️️️️
И. Куэнка
74'
ГОЛ! 2:3!
О. Риера
Пас отдал
Луизиньо
72'
65'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
К. Гамейро
Желтая карточка
П. Инсуа
63'
Замена
Л. Фаринья
️️️️
И. Кавалейру
62'
61'
Замена
К. Гамейро
️️️️
В. Иборра
61'
Замена
С. Мбиа
️️️️
К. Бакка
52'
ГОЛ! 1:2!
Витоло
Пас отдал
А. Видаль
49'
Желтая карточка
Э. Банега
45'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
43'
Желтая карточка
В. Иборра
33'
ГОЛ! 1:1!
Витоло
Пас отдал
К. Бакка
ГОЛ! 1:0!
О. Риера
Пас отдал
И. Кавалейру
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
11
Луис Фаринья
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
Севилья
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-3-4
31
Фабри
16
Луизиньо
26
Сидней
44
Инсуа
24
Хуанфран
4
Бергантиньос
5
Боргес
21
Риера
7
Лукас
8
Иван Кавалейру
7
Куэнка
3-3-2-1-1
15
Серхио Рико
2
Пареха
90
Фигейраш
15
Колоджейчак
22
Видаль
20
Крыховяк
3
Наварро
10
Иборра
11
Банега
7
Витоло
70
Бакка
8
Иван Кавалейру
11
Фаринья
11
Фаринья
8
Иван Кавалейру
24
Хуанфран
6
Родригес
6
Родригес
24
Хуанфран
7
Куэнка
11
Кошта
11
Кошта
7
Куэнка
70
Бакка
25
Мбиа
25
Мбиа
70
Бакка
11
Банега
4
Суарес
4
Суарес
11
Банега
10
Иборра
9
Гамейро
9
Гамейро
10
Иборра
Остались в запасе
Депортиво
Севилья
1
Герман Люкс
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Виктор Фернандес
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Депортиво - Севилья
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Риасор
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