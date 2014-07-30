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Лига чемпионов 2026/2027
Актобе - ФКСБ
Актобе - ФКСБ: обзор матча 30 июля 2014
Актобе
30.07.2014, среда, 19:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
ФКСБ
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Матчи команд
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2 : 3
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4 : 1
24.10.2026
Рапид
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Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
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