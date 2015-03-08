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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Днепр
Карпаты - Днепр: обзор матча 08 марта 2015
Карпаты
08.03.2015, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Днепр
4'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Днепр
83'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Р. Безус
81'
Желтая карточка
Д. Канкава
Замена
В. Страшкевич
️️️️
Д. Кльоц
77'
74'
Замена
А. Близниченко
️️️️
Б. Гама
Замена
И. Худобяк
️️️️
Д. Кожанов
64'
62'
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Н. Калинич
Замена
А. Гуцуляк
️️️️
М. Швед
61'
51'
Желтая карточка
Д. Чигринский
Желтая карточка
О. Голодюк
44'
4'
ГОЛ! 0:1!
Н. Калинич
Пас отдал
Б. Гама
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
16
Игорь Худобяк
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-3-1-2
23
Мисак
21
Костевич
4
Гитченко
32
Пластун
11
Мирошниченко
32
Голодюк
9
Кожанов
8
Кльоц
9
Швед
10
Карноза
7
Сергийчук
3-2-4-1
71
Бойко
7
Лучкевич
23
Дуглас
19
Чигринский
44
Федецкий
19
Ксенз
90
Безус
16
Гама
23
Канкава
29
Ротань
9
Калинич
9
Швед
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
9
Швед
9
Кожанов
16
Худобяк
16
Худобяк
9
Кожанов
8
Кльоц
27
Страшкевич
27
Страшкевич
8
Кльоц
16
Гама
7
Близниченко
7
Близниченко
16
Гама
90
Безус
28
Шахов
28
Шахов
90
Безус
9
Калинич
10
Зозуля
10
Зозуля
9
Калинич
Остались в запасе
Карпаты
Днепр
8
Амбросий Чачуа
АП
3
Василий Кравец
ЛЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
Главный тренер
Игор Йовичевич
27
Ян Лаштувка
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
8
Амбросий Чачуа
АП
3
Василий Кравец
ЛЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Карпаты - Днепр
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Украина
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