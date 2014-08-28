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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Авангард - Динамо Бр
Авангард - Динамо Бр: обзор матча 28 августа 2014
Авангард
28.08.2014, четверг, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Бр
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Статистика матча Авангард - Динамо Бр
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Авангард
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31.10.2026
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18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
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Рязань
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04.10.2026
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08.11.2026
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0 : 1
31.10.2026
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Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
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