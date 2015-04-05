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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - ПСЖ
Марсель - ПСЖ: обзор матча 05 апреля 2015
Марсель
05.04.2015, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 3
Завершен
ПСЖ
29'
А. Жиньяк
41'
А. Жиньяк
34'
Б. Матюиди
51'
Маркиньос
53'
Ж. Морель (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - ПСЖ
81'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Х. Пасторе
Замена
Р. Алессандрини
️️️️
А. Айю
71'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
А. Жиньяк
70'
65'
Желтая карточка
М. Верратти
Замена
Л. Окампос
️️️️
Ф. Товен
62'
59'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Э. Кавани
Желтая карточка
А. Айю
55'
53'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
Ж. Морель
51'
ГОЛ! 2:2!
Маркиньос
43'
Желтая карточка
Х. Пасторе
ГОЛ! 2:1!
А. Жиньяк
41'
34'
ГОЛ! 1:1!
Б. Матюиди
33'
Замена
Г. ван дер Вил
️️️️
Д. Луис
32'
Травма
Д. Луис
ГОЛ! 1:0!
А. Жиньяк
Пас отдал
Д. Пайет
29'
Желтая карточка
Р. Фанни
22'
Желтая карточка
А. Ромао
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Алексис Ромао
ОП
99
Марио Лемина
ОП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Марсель
30
Брис Самба
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
2
Баптисте Ало
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
4-2-3-1
30
Манданда
23
Менди
21
Морель
16
Фанни
21
Джа-Джедже
15
Ромао
99
Лемина
24
Айю
10
Пайет
10
Товен
10
Жиньяк
4-1-2-1-2
46
Сиригу
5
Маркиньос
4
Луис
3
Силва
17
Максвелл
8
Мотта
8
Матюиди
6
Верратти
15
Пасторе
10
Кавани
11
Ибрагимович
24
Айю
7
Алессандрини
7
Алессандрини
24
Айю
10
Товен
7
Окампос
7
Окампос
10
Товен
10
Жиньяк
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Жиньяк
4
Луис
9
ван дер Вил
9
ван дер Вил
4
Луис
15
Пасторе
14
Рабьо
14
Рабьо
15
Пасторе
10
Кавани
22
Лавесси
22
Лавесси
10
Кавани
Остались в запасе
Марсель
ПСЖ
30
Брис Самба
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
2
Баптисте Ало
ЦЗ
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
2
Баптисте Ало
ЦЗ
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Марсель - ПСЖ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 21:55 (прямая)
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