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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Бордо
Бастия - Бордо: обзор матча 24 января 2015
Бастия
24.01.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 0
Завершен
Бордо
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Личные встречи
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Статистика матча Бастия - Бордо
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0
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0
0
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
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6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
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2025.01.02 23:11
Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
Фанаты сорвали выход клуба Куртуа и Джоковича в Лигу 1
11 мая
Кубок Франции. «Нант» стал полуфиналистом турнира, победив «Бастию»
2022.02.11 01:05
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2017.05.21 00:06
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
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2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
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