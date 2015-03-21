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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Боруссия Д
Ганновер-96 - Боруссия Д: обзор матча 21 марта 2015
Ганновер-96
21.03.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 3
Завершен
Боруссия Д
31'
Л. Штиндль
82'
Л. Штиндль
19'
П. Обамеянг
57'
С. Кагава
61'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Боруссия Д
90'
Замена
А. Рамос
️️️️
М. Ройс
Замена
Л. Андреасен
️️️️
Х. Сакаи
85'
ГОЛ! 2:3!
Л. Штиндль
Пас отдал
Х. Кийотаке
82'
72'
Замена
С. Бендер
️️️️
И. Гюндоган
Замена
Э. Приб
️️️️
К. Шульц
72'
Замена
М. Альборнос
️️️️
Д. Бриан
72'
Желтая карточка
С. Сане
71'
61'
ГОЛ! 1:3!
П. Обамеянг
Пас отдал
С. Кагава
58'
Замена
Ж. Дудзяк
️️️️
О. Кирх
57'
ГОЛ! 1:2!
С. Кагава
Пас отдал
М. Ройс
Вторая желтая
Л. Биттенкурт
55'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
49'
46'
Желтая карточка
Н. Суботич
ГОЛ! 1:1!
Л. Штиндль
Пас отдал
Л. Биттенкурт
31'
19'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
13
Ларс Штиндль
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
13
Хоселу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
21
Оливер Кирх
ПП
16
Якуб Блащиковски
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
2
Леон Андреасен
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
3-2-3-2
20
Цилер
20
Фелипе
6
Марсело
19
Шульц
26
Сане
2
Сакаи
32
Биттенкурт
10
Кийотаке
13
Штиндль
7
Бриан
13
Хоселу
3-1-3-2-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
19
Папастатопулос
5
Кель
16
Блащиковски
20
Гюндоган
21
Кирх
18
Ройс
10
Кагава
7
Обамеянг
7
Бриан
3
Альборнос
3
Альборнос
7
Бриан
19
Шульц
7
Приб
7
Приб
19
Шульц
2
Сакаи
2
Андреасен
2
Андреасен
2
Сакаи
21
Кирх
28
Дудзяк
28
Дудзяк
21
Кирх
20
Гюндоган
5
Бендер
5
Бендер
20
Гюндоган
18
Ройс
20
Рамос
20
Рамос
18
Ройс
Остались в запасе
Ганновер-96
Боруссия Д
1
Роберт Альмер
ВР
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
22
Генрих Мхитарян
ЦП
22
Митчелл Лангерак
ВР
44
Кевин Кампль
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Роберт Альмер
ВР
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
22
Митчелл Лангерак
ВР
44
Кевин Кампль
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Ганновер-96 - Боруссия Д
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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