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Шальке-04 - Вердер
Шальке-04 - Вердер: обзор матча 21 февраля 2015
Шальке-04
21.02.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
61'
М. Майер
90+2'
С. Предль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Вердер
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
С. Предль
Пас отдал
З. Юнузович
Замена
К. Айхан
️️️️
М. Майер
86'
85'
Замена
С. Предль
️️️️
Ф. Бартельс
84'
Желтая карточка
Ф. Бартельс
82'
Желтая карточка
С. Гарсия
Замена
Д. Аого
️️️️
Ж. Матип
73'
72'
Замена
И. Хайрович
️️️️
Д. Зелке
70'
Замена
Л. Айчичек
️️️️
Ф. Кроос
Замена
К. Боатенг
️️️️
Ф. Платте
70'
ГОЛ! 1:0!
М. Майер
Пас отдал
Т. Барнетта
61'
Желтая карточка
М. Настасич
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Тимон Велленройтер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
6
Марко Хегер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
36
Феликс Платте
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Златко Юнузович
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
Вердер
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
20
Изет Хайрович
ПВ
4-2-1-1-2
1
Велленройтер
28
Фукс
32
Матип
5
Хеведес
22
Настасич
33
Нойштедтер
6
Хегер
10
Барнетта
7
Майер
13
Чупо-Мотинг
36
Платте
4-4-2
30
Вольф
8
Фритц
21
Лукимия-Мулонготи
23
Вестергор
23
Гебре Селасси
16
Юнузович
23
Кроос
31
Бартельс
3
Гарсия
9
Ди Санто
9
Зелке
32
Матип
3
Аого
3
Аого
32
Матип
7
Майер
23
Айхан
23
Айхан
7
Майер
36
Платте
27
Боатенг
27
Боатенг
36
Платте
23
Кроос
33
Айчичек
33
Айчичек
23
Кроос
9
Зелке
20
Хайрович
20
Хайрович
9
Зелке
31
Бартельс
4
Предль
4
Предль
31
Бартельс
Остались в запасе
Шальке-04
Вердер
28
Кристиан Веткло
ВР
31
Марсель Соботтка
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
31
Марсель Соботтка
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Шальке-04 - Вердер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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