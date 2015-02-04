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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Аугсбург
Боруссия Д - Аугсбург: обзор матча 04 февраля 2015
Боруссия Д
04.02.2015, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Аугсбург
50'
Р. Бобадилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Аугсбург
84'
Замена
Н. Джурдич
️️️️
Р. Бобадилья
Замена
С. Кагава
️️️️
М. Ройс
72'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
К. Кампль
72'
65'
Замена
Д. Кор
️️️️
Ч. Донь-Вон
64'
Красная карточка
К. Янкер
62'
Замена
Каюби
️️️️
Т. Вернер
Замена
Н. Суботич
️️️️
К. Гросскройц
60'
50'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бобадилья
24'
Желтая карточка
Т. Вернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Боруссия Д
33
Златан Аломерович
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
39
Майк Ухде
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
30
Каюби
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
3-4-1-2
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
19
Папастатопулос
15
Хуммельс
6
Гросскройц
20
Гюндоган
44
Кампль
8
Шахин
18
Ройс
9
Иммобиле
7
Обамеянг
3-4-1-2
13
Маннингер
24
Клаван
2
Верхаг
16
Янкер
10
Байер
8
Фойлнер
17
Вернер
23
Хейбьерг
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
33
Чжи Донь-Вон
44
Кампль
22
Мхитарян
22
Мхитарян
44
Кампль
6
Гросскройц
3
Суботич
3
Суботич
6
Гросскройц
18
Ройс
10
Кагава
10
Кагава
18
Ройс
17
Вернер
30
Каюби
30
Каюби
17
Вернер
33
Чжи Донь-Вон
31
Кор
31
Кор
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
28
Джурдич
28
Джурдич
25
Бобадилья
Остались в запасе
Боруссия Д
Аугсбург
33
Златан Аломерович
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
39
Майк Ухде
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
33
Златан Аломерович
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Остались в запасе
39
Майк Ухде
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Боруссия Д - Аугсбург
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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