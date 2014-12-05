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Судьи
Главный судья:
Феликс Цвайер (Берлин)

Боруссия - Хоффенхайм

05.12.2014, Пятница, 22:30 мск Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк Германия. Бундеслига, 14 тур Боруссия - Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2013/2014)
33 тур
3 мая, суббота 17:30 Боруссия 3:2 Хоффенхайм
16 тур
14 декабря, суббота 18:30 Хоффенхайм 2:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2012/2013)
34 тур
18 мая, суббота 17:30 Боруссия 1:2 Хоффенхайм
17 тур
16 декабря, воскресенье 18:30 Хоффенхайм 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
19 тур
28 января, суббота 18:30 Боруссия 3:1 Хоффенхайм
2 тур
13 августа, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
26 тур
12 марта, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Боруссия
9 тур
24 октября, воскресенье 17:30 Боруссия 1:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 17:30 Боруссия 1:1 Хоффенхайм
14 тур
28 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2008/2009)
22 тур
28 февраля, суббота 17:30 Боруссия 0:0 Хоффенхайм
5 тур
21 сентября, воскресенье 19:00 Хоффенхайм 4:1 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 25 4 5 80:18 +62 79
2. Вольфсбург 34 20 9 5 72:38 +34 69
3. Боруссия М 34 19 9 6 53:26 +27 66
4. Байер 34 17 10 7 62:37 +25 61
5. Аугсбург 34 15 4 15 43:43 0 49
6. Шальке-04 34 13 9 12 42:40 +2 48
7. Боруссия Д 34 13 7 14 47:42 +5 46
8. Хоффенхайм 34 12 8 14 49:55 -6 44
9. Айнтрахт Ф 34 11 10 13 56:62 -6 43
10. Вердер 34 11 10 13 50:65 -15 43
11. Майнц 34 9 13 12 45:47 -2 40
12. Кельн 34 9 13 12 34:40 -6 40
13. Ганновер-96 34 9 10 15 40:56 -16 37
14. Штутгарт 34 9 9 16 42:60 -18 36
15. Герта 34 9 8 17 36:52 -16 35
16. Гамбург 34 9 8 17 25:50 -25 35
17. Фрайбург 34 7 13 14 36:47 -11 34
18. Падерборн 34 7 10 17 31:65 -34 31
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