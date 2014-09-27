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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Боруссия Д
Шальке-04 - Боруссия Д: обзор матча 27 сентября 2014
Шальке-04
27.09.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
10'
Ж. Матип
23'
Э. Чупо-Мотинг
26'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Боруссия Д
Желтая карточка
Ж. Матип
87'
80'
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
М. Хуммельс
Замена
К. Айхан
️️️️
М. Хегер
79'
Замена
К. Фукс
️️️️
К. Боатенг
71'
69'
Замена
М. Йойич
️️️️
К. Гросскройц
57'
Замена
С. Кагава
️️️️
Ч. Иммобиле
54'
Желтая карточка
Н. Суботич
Замена
К. Клеменс
️️️️
С. Сэм
37'
26'
ГОЛ! 2:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Рамос
ГОЛ! 2:0!
Э. Чупо-Мотинг
23'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Матип
Пас отдал
Д. Аого
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
6
Марко Хегер
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Макс Майер
АП
33
Сидней Сэм
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
31
Мицуру Маруока
ЦП
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
3-2-1-2-2
1
Ферманн
3
Аого
32
Матип
2
Учида
33
Нойштедтер
6
Хегер
33
Сэм
7
Майер
27
Боатенг
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
3-2-1-3
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
5
Бендер
28
Гинтер
37
Дурм
3
Суботич
6
Гросскройц
7
Обамеянг
20
Рамос
9
Иммобиле
27
Боатенг
28
Фукс
28
Фукс
27
Боатенг
6
Хегер
23
Айхан
23
Айхан
6
Хегер
33
Сэм
17
Клеменс
17
Клеменс
33
Сэм
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
15
Хуммельс
6
Гросскройц
18
Йойич
18
Йойич
6
Гросскройц
9
Иммобиле
10
Кагава
10
Кагава
9
Иммобиле
Остались в запасе
Шальке-04
Боруссия Д
28
Кристиан Веткло
ВР
10
Транкильо Барнетта
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
31
Мицуру Маруока
ЦП
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
10
Транкильо Барнетта
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Остались в запасе
31
Мицуру Маруока
ЦП
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Шальке-04 - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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