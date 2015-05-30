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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)

Торпедо - Мордовия

30.05.2015, Суббота, 13:30 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Россия. Премьер-лига, 30 тур Торпедо - Мордовия Молодежные команды: 2 - 4
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
6 тур
30 августа, суббота 14:00 Мордовия 1:0 Торпедо
Россия. ФНЛ (2013/2014)
36 тур
5 мая, понедельник 19:00 Торпедо 4:2 Мордовия
18 тур
13 октября, воскресенье 18:00 Мордовия 1:0 Торпедо
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа A
Второй этап, 47 тур
19 апреля, четверг 14:00 Торпедо 0:0 Мордовия
Второй этап, 40 тур
16 марта, пятница 18:00 Мордовия 2:0 Торпедо
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 36 тур
27 октября, четверг 19:00 Торпедо 1:1 Мордовия
Второй этап, 16 тур
17 июня, пятница 18:00 Мордовия 2:0 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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    Рейтинг: +34

    7upSativa 30 мая 2015, 14:48

    да урал тоже договорняк 100% чечены сливают

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    Рейтинг: +42

    rubinyshka 30 мая 2015, 13:52

    Давай Торпедо вылезай из подвала

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 30 мая 2015, 11:59

    Ничья

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