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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)

Торпедо - Урал

23.05.2015, Суббота, 15:30 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Трансляция: "Наш футбол" 15:15 (прямая) Россия. Премьер-лига, 29 тур Торпедо - Урал
Товарищеские матчи 2015

28 февраля, суббота 17:00 Урал 1:2 Торпедо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
4 тур
16 августа, суббота 17:00 Урал 0:2 Торпедо
Россия. ФНЛ (2012/2013)
22 тур
19 ноября, понедельник 18:30 Торпедо 2:3 Урал
6 тур
13 августа, понедельник 17:00 Урал 3:0 Торпедо
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа A
Второй этап, 49 тур
29 апреля, воскресенье 14:00 Торпедо 2:6 Урал
Второй этап, 42 тур
27 марта, вторник 17:00 Урал 2:0 Торпедо
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 25 тур
1 сентября, четверг 19:00 Торпедо 0:1 Урал
Второй этап, 6 тур
28 апреля, четверг 17:00 Урал 2:1 Торпедо
Россия. Первый дивизион 2008
23 тур
26 июля, суббота 15:00 Урал 2:0 Торпедо
3 тур
6 апреля, воскресенье 14:00 Торпедо 2:2 Урал
Чемпионат России 1996
18 тур
24 июля, среда 00:00 Урал 1:0 Торпедо
1 тур
2 марта, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Урал
Чемпионат России 1995
23 тур
30 августа, среда 00:00 Торпедо 3:0 Урал
12 тур
24 июня, суббота 00:00 Урал 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1994
30 тур
6 ноября, воскресенье 00:00 Торпедо 1:0 Урал
4 тур
29 марта, вторник 00:00 Урал 1:0 Торпедо
Чемпионат России 1993
23 тур
7 августа, суббота 00:00 Урал 5:0 Торпедо
8 тур
21 апреля, среда 00:00 Торпедо 1:0 Урал
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 8 тур
11 октября, воскресенье 00:00 Урал 1:0 Торпедо
Первый этап, 1 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Урал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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