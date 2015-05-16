Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Алексей Матюнин (Москва)

Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ)

16.05.2015, Суббота, 14:00 мск Пермь, стадион Звезда Россия. Премьер-лига, 28 тур Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ) Молодежные команды: 1 - 1
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
4 тур
18 августа, понедельник 21:00 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
23 ноября, суббота 14:45 Амкар-Пермь 3:1 Кубань (ЛФЛ)
9 тур
22 сентября, воскресенье 18:15 Кубань (ЛФЛ) 0:3 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
11 мая, суббота 19:30 Кубань (ЛФЛ) 4:0 Амкар-Пермь
14 тур
3 ноября, суббота 13:00 Амкар-Пермь 0:3 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
16 октября, воскресенье 12:30 Амкар-Пермь 3:1 Кубань (ЛФЛ)
12 тур
10 июня, пятница 18:45 Кубань (ЛФЛ) 3:2 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
23 августа, воскресенье 20:30 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Амкар-Пермь
5 тур
19 апреля, воскресенье 12:00 Амкар-Пермь 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2007
22 тур
26 августа, воскресенье 20:30 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Амкар-Пермь
8 тур
5 мая, суббота 14:00 Амкар-Пермь 0:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2004
30 тур
12 ноября, пятница 00:00 Амкар-Пермь 1:2 Кубань (ЛФЛ)
1 тур
13 марта, суббота 00:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Амкар-Пермь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
...
  • Читайте нас: 