Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)

Торпедо - ЦСКА

25.04.2015, Суббота, 16:00 мск Раменское, стадион Сатурн Трансляция: "Наш футбол" 15:45 (прямая) Россия. Премьер-лига, 25 тур Торпедо - ЦСКА Молодежные команды: 2 - 1
Товарищеские матчи 2015

7 февраля, суббота 18:00 ЦСКА 1:2 Торпедо
Россия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
29 октября, среда 13:30 ЦСКА 2:0 Торпедо
Товарищеские матчи 2014

12 октября, воскресенье 16:30 ЦСКА 0:2 Торпедо

5 июля, суббота 13:00 ЦСКА 1:2 Торпедо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
1 тур
2 августа, суббота 21:30 ЦСКА 4:1 Торпедо
Россия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
14 июля, среда 18:30 Торпедо 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2006
13 тур
29 июля, суббота 00:00 Торпедо 2:2 ЦСКА
28 тур
6 июля, четверг 00:00 ЦСКА 2:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2005
21 тур
10 августа, среда 18:00 Торпедо 0:2 ЦСКА
6 тур
20 июля, среда 19:00 ЦСКА 2:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
17 июля, суббота 00:00 Торпедо 0:1 ЦСКА
14 тур
3 июля, суббота 00:00 ЦСКА 3:3 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
19 июля, суббота 00:00 Торпедо 3:2 ЦСКА
14 тур
22 июня, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:0 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
22 тур
1 сентября, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:3 Торпедо
11 тур
8 мая, среда 00:00 Торпедо 2:3 ЦСКА
Чемпионат России 2001
18 тур
22 июля, воскресенье 00:00 Торпедо 1:3 ЦСКА
4 тур
6 апреля, пятница 00:00 ЦСКА 0:1 Торпедо
Чемпионат России 2000
20 тур
5 августа, суббота 00:00 Торпедо 0:1 ЦСКА
6 тур
29 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:2 Торпедо
Чемпионат России 1999
24 тур
18 сентября, суббота 00:00 Торпедо 2:2 ЦСКА
10 тур
13 июня, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1998
28 тур
17 октября, суббота 00:00 Торпедо 0:2 ЦСКА
13 тур
21 июня, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:3 Торпедо
Чемпионат России 1997
23 тур
16 августа, суббота 00:00 Торпедо 3:0 ЦСКА
6 тур
19 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:5 Торпедо
Чемпионат России 1996
27 тур
15 сентября, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:0 Торпедо
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Торпедо 2:3 ЦСКА
Чемпионат России 1995
30 тур
26 октября, четверг 00:00 Торпедо 1:2 ЦСКА
2 тур
8 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Торпедо
Чемпионат России 1994
24 тур
18 сентября, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:0 Торпедо
5 тур
2 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Торпедо
2 тур
24 марта, среда 00:00 Торпедо 2:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
...
  • Читайте нас: 