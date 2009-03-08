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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Нант
Сент-Этьен - Нант: обзор матча 08 марта 2009
Сент-Этьен
08.03.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 1
Завершен
Нант
11'
Илан (П)
30'
Илан
5'
И. Класнич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Нант
Желтая карточка
К. Миральяс
Желтая карточка
Б. Матюиди
Замена
Т. Доссеви
️️️️
Д. Де Фрейтас
Замена
С. Бабович
️️️️
И. Класнич
Замена
Й. Беналуан
️️️️
Д. Пайет
Замена
К. Миральяс
️️️️
Д. Мацуи
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
Д. Абдун
Желтая карточка
Э. Тавларидис
Замена
Э. Ривьер
️️️️
Б. Гомис
Желтая карточка
Ж. Пьер
Желтая карточка
Л. Гийон
Желтая карточка
Д. Мацуи
Желтая карточка
И. Класнич
ГОЛ! 2:1!
Илан
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Илан
11'
ГОЛ! 0:1!
И. Класнич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
25
Илан
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Нант
16
Жером Алонсо
ВР
6
Гийом Муллек
ЦЗ
32
Жан-Жак Пьер
ЦЗ
17
Йоанн Пулар
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
18
Давид Де Фрейтас
ЦП
6
Лоик Гийон
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
93
Джамель Абдун
ЦФ
49
Мамаду Багайоко
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Сент-Этьен
1
Жоди Вивиани
ВР
23
Давид Соже
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Нант
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Кевин Дас Невес
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Стефан Бабович
ЦП
9
Томас Доссеви
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
4-3-1-2
40
Жано
20
Тавларидис
26
Баял Салл
27
Варро
35
Дабо
8
Матюиди
28
Мацуи
55
Машаду
10
Пайет
25
Илан
18
Гомис
3-3-3
16
Алонсо
6
Муллек
32
Пьер
17
Пулар
18
Де Фрейтас
6
Гийон
9
Да Роша
49
Багайоко
93
Абдун
39
Класнич
10
Пайет
29
Беналуан
29
Беналуан
10
Пайет
28
Мацуи
87
Миральяс
87
Миральяс
28
Мацуи
18
Гомис
97
Ривьер
97
Ривьер
18
Гомис
18
Де Фрейтас
9
Доссеви
9
Доссеви
18
Де Фрейтас
39
Класнич
10
Бабович
10
Бабович
39
Класнич
93
Абдун
20
Джорджевич
20
Джорджевич
93
Абдун
Остались в запасе
Сент-Этьен
Нант
1
Жоди Вивиани
ВР
23
Давид Соже
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
Главный тренер
Лоран Руссе
6
Кевин Дас Невес
ЦЗ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
91
Рикардо Фати
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
1
Жоди Вивиани
ВР
23
Давид Соже
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
Остались в запасе
6
Кевин Дас Невес
ЦЗ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
91
Рикардо Фати
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
Главный тренер
Лоран Руссе
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Сент-Этьен - Нант
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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