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Судьи
Главный судья:
Александр Егоров (Саранск)

Ростов - Локомотив

08.03.2015, Воскресенье, 18:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: "Наш футбол" 18:15 (прямая) Россия. Премьер-лига, 18 тур Ростов - Локомотив Молодежные команды: 0 - 0
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
3 тур
14 августа, четверг 18:30 Локомотив 2:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
11 мая, воскресенье 20:15 Ростов 2:0 Локомотив
6 тур
26 августа, понедельник 20:00 Локомотив 5:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
27 апреля, суббота 18:30 Локомотив 3:1 Ростов
12 тур
21 октября, воскресенье 20:00 Ростов 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
18 тур
31 июля, воскресенье 21:00 Ростов 0:3 Локомотив
3 тур
2 апреля, суббота 18:30 Локомотив 1:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
29 тур
20 ноября, суббота 14:00 Ростов 1:2 Локомотив
15 тур
1 августа, воскресенье 21:00 Локомотив 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
16 тур
2 августа, воскресенье 19:30 Локомотив 2:0 Ростов
2 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Ростов 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
23 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Ростов 0:2 Локомотив
9 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Локомотив 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Ростов
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Ростов 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2005
23 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Ростов 1:1 Локомотив
8 тур
14 мая, суббота 19:00 Локомотив 4:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
20 тур
22 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Ростов
9 тур
1 мая, суббота 00:00 Ростов 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
21 тур
17 августа, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Локомотив
10 тур
25 мая, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
21 тур
24 августа, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Ростов
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Ростов 2:3 Локомотив
Чемпионат России 2001
30 тур
4 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Ростов
1 тур
10 марта, суббота 00:00 Ростов 0:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
27 тур
14 октября, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Ростов
13 тур
18 июня, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1999
30 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Локомотив 3:0 Ростов
1 тур
3 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1998
24 тур
9 сентября, среда 00:00 Ростов 2:2 Локомотив
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:1 Ростов
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Ростов 2:2 Локомотив
Чемпионат России 1996
26 тур
6 сентября, пятница 00:00 Ростов 0:2 Локомотив
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
Чемпионат России 1995
18 тур
29 июля, суббота 00:00 Ростов 0:2 Локомотив
11 тур
17 июня, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
Чемпионат России 1993
26 тур
31 августа, вторник 00:00 Локомотив 5:2 Ростов
9 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Ростов 1:3 Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 7 тур
1 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Ростов
Первый этап, 4 тур
26 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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