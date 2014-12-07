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Судьи
Главный судья:
Александр Егоров (Саранск)

Ахмат - Локомотив

07.12.2014, Воскресенье, 13:30 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Россия. Премьер-лига, 17 тур Ахмат - Локомотив Молодежные команды: 1 - 3
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
10 тур
18 октября, суббота 19:30 Локомотив 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
19 апреля, суббота 15:30 Локомотив 2:1 Ахмат
5 тур
17 августа, суббота 20:30 Ахмат 0:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
6 апреля, суббота 19:00 Локомотив 1:1 Ахмат
9 тур
22 сентября, суббота 20:15 Ахмат 0:3 Локомотив
Россия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 17:00 Ахмат 3:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 19:30 Ахмат 0:4 Локомотив
9 тур
14 мая, суббота 20:45 Локомотив 4:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2010
22 тур
26 сентября, воскресенье 20:15 Локомотив 2:1 Ахмат
8 тур
1 мая, суббота 16:15 Ахмат 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
27 сентября, воскресенье 16:15 Ахмат 2:1 Локомотив
9 тур
16 мая, суббота 14:15 Локомотив 4:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2008
19 тур
23 августа, суббота 20:00 Ахмат 2:1 Локомотив
5 тур
13 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 2:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2005
29 тур
6 ноября, воскресенье 00:00 Ахмат 0:3 Локомотив
14 тур
3 июля, воскресенье 00:00 Локомотив 4:0 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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