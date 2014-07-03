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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рудар - Лачи
Рудар - Лачи: обзор матча 03 июля 2014
Рудар
03.07.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Лачи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Рудар - Лачи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рудар
Лига Европы, 2 раунд
ФКСБ
4 : 0
02.08.2018
Рудар
Лига Европы, 2 раунд
Рудар
0 : 2
26.07.2018
ФКСБ
Лига Европы, 1 раунд
Тре Фиори
0 : 3
19.07.2018
Рудар
Товарищеские матчи
Спартак
3 : 1
16.07.2018
Рудар
Лига Европы, 1 раунд
Рудар
7 : 0
12.07.2018
Тре Фиори
Лачи
Лига конференций, 2 раунд
Лачи
1 : 4
28.07.2022
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
0 : 0
21.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Искра
0 : 1
14.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Лачи
0 : 0
07.07.2022
Искра
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
2 : 1
12.08.2021
Лачи
Информация о матче
Стадион:
Арена Петрол
Новости команд
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Рудар
Лачи
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Рудар» благодаря голам Промеса и Ханни
2018.07.16 20:48
9
На сборе в Австрии «Спартак» сыграет с «Риекой», «Рударом» и «Трабзонспором»
2018.06.27 15:18
4
ЦСКА купил 19-летнего полузащитника словенского «Рудара»
2018.06.22 19:00
31
Пашинин: «Впечатления от матча с «Рударом» неоднозначные»
2017.06.23 11:05
Товарищеский матч. «Локомотив» упустил победу над словенским «Рударом» в концовке матча
2017.06.22 21:06
6
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Рудар» благодаря голам Промеса и Ханни
2018.07.16 20:48
9
На сборе в Австрии «Спартак» сыграет с «Риекой», «Рударом» и «Трабзонспором»
2018.06.27 15:18
4
ЦСКА купил 19-летнего полузащитника словенского «Рудара»
2018.06.22 19:00
31
Пашинин: «Впечатления от матча с «Рударом» неоднозначные»
2017.06.23 11:05
Товарищеский матч. «Локомотив» упустил победу над словенским «Рударом» в концовке матча
2017.06.22 21:06
6
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