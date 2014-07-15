Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Клифтонвилл - Дебрецен
Клифтонвилл - Дебрецен: обзор матча 15 июля 2014
Клифтонвилл
15.07.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Дебрецен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Клифтонвилл - Дебрецен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Клифтонвилл
- : -
20.11.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Лимавади Юнайтед
2 : 1
13.11.2026
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
4 : 2
06.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Клифтонвилл
7 : 1
31.10.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Данганнон Свифтс
1 : 3
24.10.2026
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Клифтонвилл
1 : 2
17.10.2026
Портадаун
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
- : -
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Ференцварош
1 : 1
10.10.2026
Дебрецен
Информация о матче
Стадион:
Солитьюд
Новости команд
Все
Клифтонвилл
Дебрецен
«Дебрецен» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Дебрецен» – «Копенгаген»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Пюник» – «Дебрецен»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Дебютант РПЛ выкупил опорника сборной Черногории
2024.06.24 22:22
«Сочи» может выкупить нового тренера за 1 миллион
2023.12.06 16:57
Нападающий старейшего клуба Ирландии получил 4 месяца тюрьмы за фотографию 16-летней девочки перед сексом
2019.01.12 15:39
5
Лига Европы. АЕК обыграл «Клифтонвилл» и вышел на «Спартак»
2016.07.21 21:51
24
«Спартак» отправится на первый матч Лиги Европы из Германии
2016.07.15 20:57
12
Аленичев: «Спартак» должен проходить в следующий раунд Лиги Европы»
2016.07.15 16:26
5
Мостовой: «Спартак» легко пройдет в следующий раунд Лиги Европы»
2016.07.15 15:14
4
«Дебрецен» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Дебрецен» – «Копенгаген»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Пюник» – «Дебрецен»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Дебютант РПЛ выкупил опорника сборной Черногории
2024.06.24 22:22
«Сочи» может выкупить нового тренера за 1 миллион
2023.12.06 16:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+