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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Сент-Этьен
Лион - Сент-Этьен: обзор матча 01 февраля 2009
Лион
01.02.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Этьен
53'
Жуниньо
50'
К. Миральяс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Сент-Этьен
Желтая карточка
Й. Беналуан
Замена
П. Машаду
️️️️
Б. Матюиди
Замена
Ж. Макун
️️️️
Жуниньо
Травма
Жуниньо
Замена
Э. Ривьер
️️️️
К. Миральяс
Замена
️️️️
Д. Пайет
Вторая желтая
Ф. Пикьонн
ГОЛ! 1:1!
Жуниньо
ГОЛ! 0:1!
К. Миральяс
Пас отдал
Илан
Желтая карточка
Ф. Пикьонн
Замена
Эдерсон
️️️️
С. Дельгадо
Желтая карточка
Й. Откер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
3
Крис
ЛЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
6
Фабио Гроссо
ЦЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛП
19
Жуниньо
(К)
ЦП
0
Фабио Дос Сантос
ЦП
28
Жереми Тулалан
ПП
9
Карим Бензема
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
27
Седрик Варро
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
(К)
ПЗ
17
Йоан Откер
ЦП
25
Илан
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
26
Мустафа Баял Салл
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
Сент-Этьен
1
Жоди Вивиани
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
5
Себастьен Гракс
ЦФ
3-4-2
1
Льорис
3
Крис
6
Гроссо
4
Бумсонг
19
Дельгадо
19
Жуниньо
0
Дос Сантос
28
Тулалан
10
Пикьонн
9
Бензема
4-3-1-2
40
Жано
8
Матюиди
29
Беналуан
35
Дабо
27
Варро
26
Баял Салл
25
Илан
17
Откер
10
Пайет
87
Миральяс
18
Гомис
19
Дельгадо
10
Эдерсон
10
Эдерсон
19
Дельгадо
19
Жуниньо
17
Макун
17
Макун
19
Жуниньо
40
Мунье
40
Мунье
8
Матюиди
55
Машаду
55
Машаду
8
Матюиди
87
Миральяс
97
Ривьер
97
Ривьер
87
Миральяс
Остались в запасе
Лион
Сент-Этьен
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Жоди Вивиани
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
Остались в запасе
1
Жоди Вивиани
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Лоран Руссе
Статистика матча Лион - Сент-Этьен
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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