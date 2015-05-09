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Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед: обзор матча 09 мая 2015
Кристал Пэлас
09.05.2015, суббота, 19:30
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
57'
Д. Панчеон
19'
Х. Мата (П)
78'
М. Феллайни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Замена
М. Шамах
️️️️
В. Заа
85'
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
М. Йединак
84'
84'
Замена
П. МакНэйр
️️️️
К. Смоллинг
78'
ГОЛ! 1:2!
М. Феллайни
Пас отдал
Э. Янг
ГОЛ! 1:1!
Д. Панчеон
57'
54'
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
Д. Панчеон
️️️️
Д. Ледли
46'
46'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
У. Руни
46'
Травма
У. Руни
38'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Л. Шоу
37'
Травма
Л. Шоу
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Мата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
27
Папе Суаре
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
15
Майл Йединак
(К)
ОП
16
Джо Ледли
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
11
Янник Боласи
ПП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Манчестер Юнайтед
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
8
Андреас Перейра
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Сперони
27
Суаре
24
Данн
17
Делэйни
25
Уорд
15
Йединак
16
Ледли
11
МакАртур
11
Боласи
10
Заа
39
Мюррэй
3-2-2-1-1
43
Де Хеа
23
Шоу
4
Джонс
6
Смоллинг
25
Валенсия
15
Янг
25
Феллайни
21
Эррера
64
Мата
32
Руни
15
Йединак
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
15
Йединак
16
Ледли
40
Панчеон
40
Панчеон
16
Ледли
10
Заа
27
Шамах
27
Шамах
10
Заа
6
Смоллинг
17
МакНэйр
17
МакНэйр
6
Смоллинг
23
Шоу
35
Эванс
35
Эванс
23
Шоу
32
Руни
9
Фалькао
9
Фалькао
32
Руни
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
26
Виктор Вальдес
ВР
8
Андреас Перейра
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
8
Андреас Перейра
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 19:00 (прямая)
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