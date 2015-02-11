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Вест Бромвич - Суонси
Вест Бромвич - Суонси: обзор матча 11 февраля 2015
Вест Бромвич
11.02.2015, среда, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Суонси
60'
Б. Идейе
74'
С. Бераино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Суонси
Замена
К. Гарднер
️️️️
Д. Моррисон
85'
ГОЛ! 2:0!
С. Бераино
Пас отдал
Б. Идейе
74'
63'
Замена
У. Раутледж
️️️️
Н. Дайер
62'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Д. Шелви
ГОЛ! 1:0!
Б. Идейе
60'
Замена
С. Сессеньон
️️️️
К. МакМанаман
57'
Желтая карточка
Б. Идейе
41'
34'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
Желтая карточка
К. МакМанаман
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
38
Саидо Бераино
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
3-4-1-2
12
Фостер
15
Лескотт
36
Маколи
15
Доусон
7
Моррисон
11
Брант
22
Якоб
24
Флетчер
20
МакМанаман
12
Идейе
38
Бераино
4-4-2
22
Фабиански
26
Ноутон
6
Фернандес
5
Уилльямс
3
Тэйлор
10
Монтеро
26
Шелви
4
Корк
40
Ки Сун-Юн
12
Дайер
18
Гомис
7
Моррисон
8
Гарднер
8
Гарднер
7
Моррисон
20
МакМанаман
29
Сессеньон
29
Сессеньон
20
МакМанаман
12
Дайер
15
Раутледж
15
Раутледж
12
Дайер
26
Шелви
7
Оливейра
7
Оливейра
26
Шелви
Остались в запасе
Вест Бромвич
Суонси
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Вест Бромвич - Суонси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Хоуторнс
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