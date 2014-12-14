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Суонси - Тоттенхэм
Суонси - Тоттенхэм: обзор матча 14 декабря 2014
Суонси
14.12.2014, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
48'
В. Бони
4'
Г. Кейн
89'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Тоттенхэм
Желтая карточка
К. Бартли
90'
+4
89'
ГОЛ! 1:2!
К. Эриксен
Пас отдал
Б. Дэвис
Замена
Б. Гомис
️️️️
В. Бони
85'
83'
Желтая карточка
Б. Стамбули
83'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Ламела
Желтая карточка
Н. Тэйлор
82'
70'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Р. Мэйсон
Замена
Д. Ричардс
️️️️
А. Ранхель
70'
56'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
Д. Шелви
️️️️
Л. Бриттон
55'
Желтая карточка
К. Сун-Юн
51'
ГОЛ! 1:1!
В. Бони
48'
41'
Желтая карточка
Р. Мэйсон
35'
Желтая карточка
Я. Вертонген
15'
Желтая карточка
К. Уокер
4'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Эриксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Суонси
13
Дэвид Корнелл
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
4-1-2-2-1
25
Треммель
3
Тэйлор
5
Бартли
5
Уилльямс
22
Ранхель
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
10
Монтеро
15
Раутледж
10
Сигурдссон
2
Бони
4-1-1-2-2
1
Льорис
2
Уокер
14
Вертонген
17
Фасио
4
Дэвис
8
Мэйсон
6
Бенталеб
9
Ламела
24
Эриксен
9
Кейн
9
Сольдадо
22
Ранхель
6
Ричардс
6
Ричардс
22
Ранхель
7
Бриттон
26
Шелви
26
Шелви
7
Бриттон
2
Бони
18
Гомис
18
Гомис
2
Бони
8
Мэйсон
21
Стамбули
21
Стамбули
8
Мэйсон
9
Ламела
89
Шадли
89
Шадли
9
Ламела
9
Сольдадо
8
Дембеле
8
Дембеле
9
Сольдадо
Остались в запасе
Суонси
Тоттенхэм
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Натан Дайер
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Натан Дайер
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Суонси - Тоттенхэм
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Либерти
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