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Тоттенхэм - Сток Сити
Тоттенхэм - Сток Сити: обзор матча 09 ноября 2014
Тоттенхэм
09.11.2014, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Сток Сити
77'
Н. Шадли
6'
Б. Кркич
33'
Д. Уолтерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Сток Сити
Красная карточка
К. Ноутон
85'
84'
Замена
С. Айрленд
️️️️
Б. Кркич
ГОЛ! 1:2!
Н. Шадли
Пас отдал
Д. Роуз
77'
Желтая карточка
Ю. Кабуль
72'
Желтая карточка
Р. Мэйсон
69'
Замена
Э. Адебайор
️️️️
Э. Капу
65'
Замена
М. Дембеле
️️️️
К. Эриксен
46'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Э. Таунсенд
46'
Желтая карточка
Э. Капу
45'
+2
33'
ГОЛ! 0:2!
Д. Уолтерс
Пас отдал
М. Диуф
26'
Замена
М. Муниеса
️️️️
М. Уилсон
24'
Желтая карточка
А. Бегович
22'
Желтая карточка
Д. Кэмерон
10'
Замена
Д. Кэмерон
️️️️
Ф. Бардсли
6'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кркич
Пас отдал
С. Н'Зонзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Льорис
3
Роуз
4
Кабуль
17
Фасио
26
Ноутон
8
Мэйсон
6
Капу
89
Шадли
24
Эриксен
25
Таунсенд
9
Кейн
3-4-3
31
Бегович
27
Бардсли
17
Шоукросс
36
Уилсон
11
Мозес
8
Паласиос
14
Сидуэлл
15
Н'Зонзи
9
Кркич
92
Диуф
19
Уолтерс
24
Эриксен
8
Дембеле
8
Дембеле
24
Эриксен
25
Таунсенд
9
Ламела
9
Ламела
25
Таунсенд
6
Капу
25
Адебайор
25
Адебайор
6
Капу
36
Уилсон
5
Муниеса
5
Муниеса
36
Уилсон
27
Бардсли
5
Кэмерон
5
Кэмерон
27
Бардсли
9
Кркич
7
Айрленд
7
Айрленд
9
Кркич
Остались в запасе
Тоттенхэм
Сток Сити
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
29
Томас Соренсен
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Тоттенхэм - Сток Сити
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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