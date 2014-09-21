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Тоттенхэм - Вест Бромвич
Тоттенхэм - Вест Бромвич: обзор матча 21 сентября 2014
Тоттенхэм
21.09.2014, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Вест Бромвич
74'
Д. Моррисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вест Бромвич
90'
+4
Желтая карточка
Б. Фостер
90'
+1
Замена
В. Аничебе
️️️️
С. Сессеньон
Желтая карточка
Р. Сольдадо
90'
83'
Желтая карточка
С. Сессеньон
Замена
А. Леннон
️️️️
Э. Капу
76'
74'
ГОЛ! 0:1!
Д. Моррисон
Пас отдал
К. Брант
Желтая карточка
Д. Роуз
73'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Н. Шадли
61'
Замена
Паулиньо
️️️️
М. Дембеле
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Льорис
3
Роуз
21
Кирикеш
15
Дайер
4
Кабуль
6
Капу
89
Шадли
8
Дембеле
24
Эриксен
9
Ламела
25
Адебайор
4-5-1
12
Фостер
15
Доусон
15
Лескотт
14
Уисдом
15
Поконьоли
18
Дорранс
11
Брант
8
Гарднер
7
Моррисон
29
Сессеньон
38
Бераино
8
Дембеле
18
Паулиньо
18
Паулиньо
8
Дембеле
6
Капу
12
Леннон
12
Леннон
6
Капу
89
Шадли
9
Сольдадо
9
Сольдадо
89
Шадли
29
Сессеньон
28
Аничебе
28
Аничебе
29
Сессеньон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Бромвич
13
Михел Ворм
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Алан Ирвин
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Бромвич
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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