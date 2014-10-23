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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Гойас
Спорт Ресифи - Гойас: обзор матча 23 октября 2014
Спорт Ресифи
23.10.2014, четверг, 04:30
Бразилия. Серия А, 30 тур
0 : 1
Завершен
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Матчи команд
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Гойас
0 : 1
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Крузейро
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2 : 1
13.11.2023
Гойас
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