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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Леон - Боливар
Леон - Боливар: обзор матча 17 апреля 2014
Леон
17.04.2014, четверг, 05:00
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
2 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Боливар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Леон - Боливар
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Леон
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