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Израиль - Бельгия
Израиль - Бельгия: обзор матча 31 марта 2015
Израиль
31.03.2015, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 1 тур
0 : 1
Завершен
Бельгия
9'
М. Феллайни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Бельгия
Желтая карточка
Л. Рафаэлов
88'
86'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Наингголан
Замена
Э. Барда
️️️️
О. Бен Харуш
84'
75'
Желтая карточка
Н. Ломбертс
67'
Замена
Д. Денайе
️️️️
К. Бентеке
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Ш. Йейни
66'
64'
Вторая желтая
В. Компани
63'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Азар
Желтая карточка
Ш. Йейни
54'
Замена
Т. Бен-Хаим II
️️️️
Т. Хемед
46'
18'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
Желтая карточка
О. Дгани
17'
11'
Желтая карточка
В. Компани
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Феллайни
Пас отдал
В. Компани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
5
Рами Гершон
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
2
Эйял Мешумар
ПЗ
4
Нир Биттон
ОП
13
Ширан Йейни
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
17
Бен Саар
ЦФ
8
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
4
Раджа Наингголан
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Израиль
1
Ариэль Харуш
ВР
23
Гай Хаймов
ВР
2
Эли Даса
ПЗ
19
Талеб Тватиха
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
19
Рой Кехат
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
9
Мунас Даббур
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
11
Итай Шехтер
ЦФ
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
Бельгия
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
15
Оливье Дешахт
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
19
Мусса Дембеле
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
14
Дрис Мертенс
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-1-3
18
Марсиано
5
Дгани
3
Бен-Хаим
20
Бен Харуш
2
Мешумар
4
Биттон
13
Йейни
8
Хемед
17
Саар
7
Захави
4-3-2-1
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
3
Ломбертс
4
Компани
5
Вертонген
4
Наингголан
6
Витсель
8
Феллайни
7
Де Брюйне
10
Азар
20
Бентеке
13
Йейни
9
Рафаэлов
9
Рафаэлов
13
Йейни
20
Бен Харуш
10
Барда
10
Барда
20
Бен Харуш
8
Хемед
12
Бен-Хаим II
12
Бен-Хаим II
8
Хемед
20
Бентеке
18
Денайе
18
Денайе
20
Бентеке
10
Азар
22
Шадли
22
Шадли
10
Азар
4
Наингголан
17
Ориги
17
Ориги
4
Наингголан
Остались в запасе
Израиль
Бельгия
19
Талеб Тватиха
ЦП
1
Ариэль Харуш
ВР
23
Гай Хаймов
ВР
2
Эли Даса
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
19
Рой Кехат
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
9
Мунас Даббур
ЦФ
11
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
15
Оливье Дешахт
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Остались в запасе
19
Талеб Тватиха
ЦП
1
Ариэль Харуш
ВР
23
Гай Хаймов
ВР
2
Эли Даса
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
19
Рой Кехат
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
9
Мунас Даббур
ЦФ
11
Итай Шехтер
ЦФ
Остались в запасе
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
15
Оливье Дешахт
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Главный тренер
Марк Вилмотс
Статистика матча Израиль - Бельгия
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
- : -
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Рамат-Ган
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