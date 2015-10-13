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Расписание матчей
Евро-2024
Нидерланды - Чехия
Нидерланды - Чехия: обзор матча 13 октября 2015
Нидерланды
13.10.2015, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа A, 10 тур
2 : 3
Завершен
Чехия
70'
К. Хунтелаар
83'
Р. ван Перси
24'
П. Кадержабек
35'
Й. Шурал
66'
Р. ван Перси (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Чехия
90'
+2
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
Желтая карточка
У. Снейдер
88'
86'
Замена
М. Шкода
️️️️
Я. Плашил
Желтая карточка
Р. ван Перси
84'
ГОЛ! 2:3!
Р. ван Перси
Пас отдал
Б. Дост
83'
71'
Замена
Т. Калас
️️️️
Й. Шурал
ГОЛ! 1:3!
К. Хунтелаар
Пас отдал
У. Снейдер
70'
Замена
Д. Ленс
️️️️
А. Эль-Гази
69'
66'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Р. ван Перси
Замена
Б. Дост
️️️️
В. ван Дейк
64'
46'
Замена
В. Прохазка
️️️️
Т. Нецид
43'
Красная карточка
М. Сухи
42'
Желтая карточка
И. Скалак
Замена
Р. ван Перси
️️️️
Х. Ридевальд
38'
35'
ГОЛ! 0:2!
Й. Шурал
Желтая карточка
Д. Блинд
29'
24'
ГОЛ! 0:1!
П. Кадержабек
Пас отдал
И. Скалак
Желтая карточка
К. Хунтелаар
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
23
Йерун Зут
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
13
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
0
Хайро Ридевальд
ОП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
11
Анвар Эль-Гази
ПВ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Данни Блинд
Чехия
1
Петр Чех
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Владимир Дарида
ЦП
13
Ярослав Плашил
ЦП
15
Давид Павелка
ЦП
0
Иржи Скалак
ЦФ
7
Томаш Нецид
ЦФ
18
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Кеннет Вермеер
ВР
14
Карим Рекик
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Эльеро Элиа
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
22
Бас Дост
ЦФ
9
Робин ван Перси
ЦФ
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
6
Томаш Калас
ЦЗ
5
Вацлав Прохазка
ЦЗ
22
Филип Новак
ЦЗ
7
Мартин Фридек
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
0
Милан Петржела
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
12
Милан Шкода
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Зут
17
Блинд
13
Брума
4
ван Дейк
2
Тете
0
Ридевальд
8
Вейналдум
10
Снейдер
11
Эль-Гази
10
Депай
19
Хунтелаар
4-3-3
1
Чех
4
Гебре Селасси
2
Кадержабек
17
Сухи
3
Кадлец
8
Дарида
13
Плашил
15
Павелка
18
Шурал
7
Нецид
0
Скалак
11
Эль-Гази
7
Ленс
7
Ленс
11
Эль-Гази
4
ван Дейк
22
Дост
22
Дост
4
ван Дейк
0
Ридевальд
9
ван Перси
9
ван Перси
0
Ридевальд
18
Шурал
6
Калас
6
Калас
18
Шурал
7
Нецид
5
Прохазка
5
Прохазка
7
Нецид
13
Плашил
12
Шкода
12
Шкода
13
Плашил
Остались в запасе
Нидерланды
Чехия
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Кеннет Вермеер
ВР
14
Карим Рекик
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Эльеро Элиа
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Данни Блинд
1
Томаш Вацлик
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
7
Мартин Фридек
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
0
Милан Петржела
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Кеннет Вермеер
ВР
14
Карим Рекик
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Эльеро Элиа
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Остались в запасе
1
Томаш Вацлик
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
7
Мартин Фридек
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
0
Милан Петржела
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
Главный тренер
Данни Блинд
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Нидерланды - Чехия
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Россия 2, НТВ-Плюс Футбол
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